Südkorea: Spur der Politaffäre reicht bis nach Deutschland

Eine Spur in der südkoreanischen Politaffäre um die vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun Hye führt nach Deutschland. Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt laufen Ermittlungen wegen Geldwäsche. Ein Rechtshilfeersuchen aus dem Land liege aber bisher nicht vor, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen heute.

Tochter von Präsidentinnenvertrauter im Blick

Nach Berichten südkoreanischer Zeitungen wollen südkoreanische Ermittler die in Deutschland vermutete Tochter von Choi Soon Sil, der langjährigen Vertrauten der Präsidentin und Schlüsselfigur in dem Skandal, ausliefern lassen. Niesen sagte, der Staatsanwaltschaft Frankfurt sei derzeit nicht bekannt, wo sich die 20-Jährige aufhalte.

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt seit Mai wegen Geldwäsche gegen zwei Südkoreanerinnen im Alter von 58 und 20 Jahren sowie einen weiteren Südkoreaner (30) und einen Deutschen (52). Die Ermittlungen gehen auf die Strafanzeige einer Bank aus Frankfurt zurück, wie die Oberstaatsanwältin sagte.

Geld nach Deutschland gebracht?

Die drei Verdächtigen aus Südkorea sollen Teilhaber einer Firma in Schmitten in Hessen sein, der Deutsche der Geschäftsführer des Unternehmens. Über die Firma soll Geld aus Südkorea nach Deutschland gebracht worden sein. „Jetzt müssen die Hintergründe dieser Transaktionen geklärt werden“, sagte Niesen. Choi und ihrer Tochter wird vorgeworfen, sich durch ihre Nähe zur Präsidentin persönlich bereichert zu haben.