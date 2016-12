Neues Gutachten im Kriminalfall Hirtzberger

Seit acht Jahren sitzt ein Heurigenwirt wegen des Mordversuchs am Spitzer Bürgermeister Hannes Hirtzberger in Haft, den er laut Urteil mit einer Praline vergiftet hat. Nun wurde ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens eingebracht. Jüngsten Erkenntnissen zufolge soll mehr Gift verwendet worden sein, als in eine Praline passt.

Mehr dazu in noe.ORF.at