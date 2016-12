US-Justiz verklagt Barclays wegen Hypothekenschwindels

Die britische Großbank Barclays muss sich für windige Börsengeschäfte vor der letzten großen Finanzkrise vor Gericht verantworten. Das US-Justizministerium verklagte das Geldhaus gestern wegen betrügerischer Hypothekengeschäfte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Barclays wird vorgeworfen, Investoren zwischen 2005 und 2007 über die Risiken von Wertpapieren im Volumen von mehr als 31 Milliarden Dollar (30 Mrd. Euro) getäuscht zu haben, die mit faulen Immobilienkrediten hinterlegt waren.

Die Bank wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme zurück. Barclays werde sich energisch gegen die Klage zur Wehr setzen. Dass der Fall vor einem New Yorker Gericht landet, kommt überraschend. Eigentlich hatten Beobachter mit einem außergerichtlichen Vergleich gerechnet, wie ihn derzeit auch die Deutsche Bank mit der US-Justiz aushandelt. „Barclays hat mit schlichtweg unverantwortlichen und unehrlichen Praktiken Milliarden Dollar an Vermögen aufs Spiel gesetzt“, teilte US-Justizministerin Loretta Lynch mit.