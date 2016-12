Eishockey: Capitals feiern knappen Sieg in Bozen

Die Vienna Capital haben gestern zum Auftakt der 34. Runde der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen knappen Auswärtssieg in Bozen gefeiert. Die Wiener holten gegen die Südtiroler einen 0:2-Rückstand auf und setzten sich im Penaltyschießen durch.

Meister Salzburg ist heute daheim gegen den VSV auf Wiedergutmachung für die Overtime-Niederlage in der letzten Runde aus. Der KAC will im Heimspiel gegen Ljubljana seine Siegesserie fortsetzen, Innsbruck sucht zu Hause gegen Graz den Weg aus der Krise, und Linz will im vierten Saisonduell gegen Dornbirn die weiße Weste behalten.

