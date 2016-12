Vor Moscheenverein aufgenommen

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, könnte sich noch in der deutschen Hauptstadt befinden. Neue Hinweise deuten darauf hin. So wurden vom Sender rbb Überwachungsbilder veröffentlicht, die Amri acht Stunden nach dem Anschlag vor einem Moscheeverein zeigen sollen. Rbb zufolge wurde das Video von Sicherheitskräften gefilmt. Auch die Ermittler gehen laut Medien davon aus, dass sich Amri noch in Berlin befindet. Unterdessen wurde ein Brüderpaar unter Terrorverdacht festgenommen.

