Innsbruck soll stärker überwacht werden

Der öffentliche Raum in Innsbruck soll stärker mit Videokameras überwacht werden. Das forderte Stadtrat Franz X. Gruber (ÖVP) gestern. Anlass sind die Attacken auf drei Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen und der Terroranschlag in Berlin.

Tiefgaragenraub: Verdächtiger nicht geständig

Nach den Überfällen auf Frauen wurde gestern ein Verdächtiger festgenommen. Der 25-jährige Kroate zeigte sich vorerst nicht geständig, so die Polizei. Ob die drei Taten in Verbindung zueinander stehen, sei derzeit noch ungewiss.

Mehr Polizei auch in Salzburg

Auch in der Salzburger Altstadt werden speziell zu den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Das beschlossen Polizei und Stadtregierung gestern.

