Stockerau erhält ökologisches Krematorium

Neben den beiden Krematorien in St. Pölten und in Bad Vöslau ist in Niederösterreich 2018 ein weiteres in Stockerau geplant. Dabei soll es sich um die europaweit ökologischste Feuerbestattung handeln.

Mehr dazu in noe.ORF.at