Opus Dei wählt im Jänner neuen Leiter

Das Opus Dei tritt am 23. Jänner zur Wahl eines neuen Leiters zusammen. Das teilte die Personalprälatur gestern in Rom mit. Ihr bisheriger Prälat, der spanische Bischof Javier Echevarria Rodriguez, war vergangene Woche gestorben. Kritiker betrachten die Laienbewegung als geheime katholische Gruppierung mit großen Einflussmöglichkeiten in Wirtschaft und Politik.

Mehr dazu in religion.ORF.at