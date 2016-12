Auto prallte erst gegen Bus und dann gegen Zug

Heute Früh ist ein schwerer Unfall auf der Ennstal Straße (B320) bei Radstadt (Salzburg) glimpflich ausgegangen: Ein Auto prallte zuerst gegen einen Bus und wurde dann gegen einen Zug geschleudert. Der Lenker kam aber unverletzt davon.

Betrunkener fuhr in Bachbett

Mit einem Fahrzeugbrand endete ein Unfall in der Nacht auf heute in Dornbirn (Vorarlberg). Der 31-jährige Lenker, der betrunken hinter dem Steuer saß, fuhr am Ende der Straße in ein Bachbett. Das Auto geriet in Brand.

Auch in der Steiermark mussten heute Früh die Feuerwehren in Kleinlobming im Bezirk Murtal einen Autofahrer aus einem Bach retten. Erst gestern hatte es in der Weststeiermark einen ähnlichen Unfall gegeben.

Unfälle durch gefrierenden Regen

Regen bei Minusgraden hat am Vormittag auf vielen Straßen im Innviertel (Oberösterreich) für Glatteis gesorgt. Auf der Innviertler Straße (B137) musste nach einem Unfall zwischen Zell an der Pram und Andorf ein Lkw geborgen werden.

