Cellist und Dirigent Heinrich Schiff ist tot

Einer der legendärsten Cellisten Österreichs, Heinrich Schiff, ist tot. Der in Gmunden (Oberösterreich) geborene Musiker, der zuletzt auch vermehrt als Dirigent tätig war, verstarb in der Nacht auf heute im Alter von 65 Jahren in einem Wiener Spital.

