Leichtfried: Deutsche Pkw-Maut „Symbol für Zerfall Europas“

Der heimische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat die Einigung zwischen der EU-Kommission und Deutschland auf die umstrittene deutsche Pkw-Maut heute in Zeitungsinterviews erneut scharf kritisiert und angekündigt, dagegen vorzugehen. Für den Minister ist der Fall ein „Symbol für den Zerfall Europas“, wie er im „Standard“-Interview sagte.

„Wenn wir beginnen, mit Billigung der Kommission zu diskriminieren, dann kann das der Anfang vom Ende der Union sein“, so der ehemalige EU-Abgeordnete. Ähnliche Worte fand Leichtfried in der „Presse“: „Wir leben in einer Zeit, in der der europäische Geist massiv gefährdet ist.“

Die EU-Kommission hatte nach jahrelangem Streit unter der Bedingung mehrerer Nachbesserungen Anfang Dezember grünes Licht für die deutsche Pkw-Maut gegeben. Demnach sollen inländische Autobesitzer weiterhin voll für Mautzahlungen entlastet werden. Sehr schadstoffarme Autos sollen aber mehr Steuerentlastung bekommen, als sie Maut zahlen - insgesamt geht es um jährlich 100 Mio. Euro mehr als bisher vorgesehen. Außerdem sollen die Preise der Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland neu gestaltet werden.