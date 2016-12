Arbeiter von Stahlseil am Kopf getroffen

Gestern ist ein Arbeiter in Schöttl im Bezirk Murau (Steiermark) von einem Stahlseil getroffen und schwer verletzt worden. Der Mann war mit Holzarbeiten im Wald beschäftigt, als das Stahlseil eines Krans in die Höhe schnellte und ihn am Kopf traf. Schwere Verletzungen trug auch ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Rohrbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld davon.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at