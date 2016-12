Ausländer auf Wiener Baustellen ausgebeutet

Hunderte Bauarbeiter sind mit Inseraten nach Österreich geholt worden. Manche werden so auch Opfer der Ausbeutung am Bau. In dem in der Branche üblichen Geflecht von Subfirmen heißt es oft kämpfen um das Geld, das einem zusteht.

Mehr dazu in wien.ORF.at