Tote und Verletzte bei Tankstellenexplosion in Ghana

Bei einer Explosion an einer Tankstelle in Ghana sind fünf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Eine Leiche sei auf dem Gelände der Tankstelle in der Hauptstadt Accra geborgen worden, vier weitere Todesopfer seien in den umliegenden Straßen gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher heute.

Die Explosion löste einen Brand aus, der auch eine Schule beschädigte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf heute, wie Polizeichef Yoosa Bonga sagte. „Die Lage ist sehr ernst“, fügte er hinzu. Die Explosionsursache sei noch unklar.

Ein Bewohner von Accra, der die Tankstelle kurz vor der Explosion verlassen hatte, sagte, als Ursache werde ein Leck im Haupttreibstofftank vermutet.