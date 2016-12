Werbe-KV: Verhandlungen abgebrochen

Für die Werbe- und Kommunikationsbranche gibt es heuer noch keine Einigung über eine kollektivvertragliche Gehaltserhöhung im neuen Jahr. Die Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) und die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Wien haben ihre Verhandlungen gestern ergebnislos abgebrochen. Vorerst ist keine KV-Erhöhung in Sicht.

Ursprünglich hatten die Arbeitnehmervertreter ein Gehaltsplus von 2,3 Prozent gefordert. Die Fachgruppe in der Kammer wiederum ließ wissen, sie habe eine „maßvolle Einigung im Wert von 0,7 Prozent“ offeriert. Die Gewerkschaft lehnte dieses Angebot ab, da das Angebot aufgrund von Zusatzforderungen der Wirtschaftkammer „monetär auf 0,0 Prozent“ hinausgelaufen wäre, so der Verhandlungsleiter der GPA-djp, Kurt Wendt.

In der Branche sind laut GPA-djp österreichweit etwa 23.000 Arbeitnehmer beschäftigt, an die 14.000 davon allein in Wien.