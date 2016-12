Viele Fragen noch ungeklärt

Nach dem Tod des mutmaßlichen Berlin-Attentäters Anis Amri bei einem Schusswechsel in Mailand konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Suche nach Beweisstücken für seine Täterschaft. Laut „Spiegel“ wurde inzwischen Amris Handy in dem Lkw gefunden, der am Montagabend in einen Weihnachtsmarkt gerast war. Außerdem tauchte ein Video auf, das ihn mit der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Verbindungen bringt. Offen ist außerdem, ob Amri mögliche Komplizen hatte.

