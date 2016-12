Ski alpin: Hirscher strahlt nach Bestleistung

Als Zweiter beim Slalom in Madonna di Campiglio hat ÖSV-Superstar Marcel Hirscher am Donnerstag seinen bereits siebenten Podestplatz in der laufenden Saison geholt. Mit nun insgesamt 633 und 251 Punkten Vorsprung auf seine ersten Verfolger vor Weihnachten bilanziert Hirscher besser denn je in seiner Karriere als bisher schon fünffacher Weltcup-Gesamtsieger. Die Anstrengungen der vergangenen Wochen machen sich aber bemerkbar. „Die Punkte sind super, gewaltig“, sagte Hirscher, „aber ich weiß nicht, ob es jemals zuvor um diese Jahreszeit schon so viel Energie gebraucht hat.“

