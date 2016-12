Juncker hält trotz Berlin-Anschlags an Flüchtlingspolitik fest

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker warnt nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt durch einen Asylsuchenden vor einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. „Europa muss den Menschen, die aus den Kriegsgebieten und vom Terror fliehen, Zuflucht bieten“, sagte er den Zeitungen der deutschen Funke-Mediengruppe.

„Es wäre falsch, alle Flüchtlinge unter einen Terrorismusgeneralverdacht zu stellen.“ Wer auf eine Rhetorik der Ausgrenzung setze, befeuere die Spirale des Hasses. „Unsere Werte, unsere Art des Zusammenlebens in Freiheit, im Miteinander und in Offenheit sind die besten Waffen gegen den Terror“, sagte Juncker.

Juncker für bessere Zusammenarbeit der EU-Staaten

Der Kommissionspräsident forderte als Konsequenz aus dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt zudem eine intensivere Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten: Innere Sicherheit sei zwar primär eine Angelegenheit der EU-Mitgliedstaaten.

„Doch in einer Zeit, in der Terroristen nicht an Grenzen halt machen, reichen die Mittel nationaler Innenpolitik alleine nicht mehr aus“, so Juncker. „Wir müssen daher über Grenzen hinweg sehr viel besser zusammenarbeiten.“ Konkret gehe es darum, Informationen besser auszutauschen, Schlupflöcher für Extremisten zu schließen und ihre Finanzquellen trockenzulegen.