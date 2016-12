Chanukka: Erinnerung an das Ölwunder

Heuer fällt der Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka auf den Abend des 24. Dezember. Acht Tage lang wird jeden Tag eine Kerze angezündet und, in Erinnerung an ein Ölwunder, in Öl herausgebackene Speisen gegessen. Chanukka gilt als fröhliches und familiäres Fest, das am 25. Tag des jüdischen Monats Kislew beginnt und acht Tage dauert.

