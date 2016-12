May ruft Briten in Weihnachtsansprache zur Einheit auf

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre Landsleute in ihrer Weihnachtsansprache angesichts des „Brexit“-Votums zur Einheit aufgerufen. Diese Weihnachten sollten nicht nur Familien zusammenkommen - „Zusammenkommen ist auch wichtig für uns als Land“, sagte May in ihrer heute veröffentlichten Rede.

„Wenn wir die Europäische Union verlassen, müssen wir eine historische Gelegenheit nutzen, für uns eine neue kühne Rolle in der Welt zu erfinden und unser Land zu einen“, appellierte die konservative Politikerin an die Briten. Großbritannien müsse mit seinen „internationalen Partnern“ zusammenarbeiten, um Handel und Wohlstand zu fördern und gegen die Bedrohungen des Friedens und der Sicherheit in der Welt zu kämpfen.

Die Briten hatten im Juni mit einer knappen Mehrheit von 52 Prozent für den Austritt aus der EU gestimmt. Das Referendum hatte das Land gespalten und bestimmt weiterhin maßgeblich die britische Politik.