Salzburg: Erhöhte Polizeipräsenz an stark besuchten Orten

Nach dem Terroranschlag in Berlin verstärkt die Polizei auch in Salzburg für Orte mit vielen Besuchern ihre Präsenz - so zum Beispiel für den Europark, Salzburgs größtes Einkaufszentrum.

