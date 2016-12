Hochbetrieb für Telefonseelsorge

Während der weihnachtlichen Feiertage haben die Mitarbeiter der Salzburger Telefonseelsorge und anderer Beratungseinrichtungen Hochbetrieb. Denn gerade in dieser Zeit sind Stress und Konflikte in Familien sowie in Partnerschaften besonders häufig.

Höheres Konfliktpotenzial zu Weihnachten

Hohe Erwartungen an das Weihnachtsfest in der Familie bergen häufig ein hohes Konfliktpotenzial. Eskaliert die Situation, sollte man sich externe Hilfe holen - etwa bei der Telefonseelsorge oder dem 24-Stunden-Frauennotruf.

