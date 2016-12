Motorsport: Mick Schumacher steigt in Formel 3 auf

Mick Schumacher will mit dem Aufstieg in die Formel 3 den nächsten Schritt zu seinem großen Ziel Formel-1-Weltmeister machen. Nach zwei Jahren in der Formel 4 wird der 17 Jahre alte Sohn von Michael Schumacher kommendes Jahr in der Formel-3-EM an den Start gehen.

