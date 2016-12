Leitl: Beiträge werden nach WKÖ-Reform 2019 sinken

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl kündigt für 1. Jänner 2019 eine Senkung der Beiträge der Unternehmer für die Wirtschaftskammer (WKÖ) an. Das Ausmaß der Senkung werde von dem im Zuge der Reform der Wirtschaftskammer vereinbarten Maßnahmen abhängen, so Leitl in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (Samstag-Ausgabe).

Für diese Reform habe er alle Fraktionen der Kammer, die Industrie und die beiden ehemaligen Rechnungshof-Präsidenten zur Ideenfindung im ersten Quartal eingeladen. "Die Reform soll im zweiten Quartal stehen und ab Sommer umgesetzt werden. „Dafür veranschlagen wir etwa 18 Monate“, so Leitl.