Mann schoss mit Gaspistole in die Luft - Polizeieinsatz

Der Grund für den gestrigen Großeinsatz der Polizei am Johann-Nepomuk-Berger-Platz in Wien-Ottakring steht fest. Laut Polizei dürfte ein Mann mit einer Gaspistole in die Luft geschossen haben.

Mehr dazu in wien.ORF.at