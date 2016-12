Familie will Meldungen nicht dementieren

Schauspielerin Carrie Fisher, berühmt als Prinzessin Leia aus den „Star Wars“-Filmen, ist in kritischem Zustand in ein Spital in Los Angeles eingeliefert worden, berichten örtliche Medien. Die 60-Jährige soll auf einem Flug einen schweren Herzanfall erlitten haben. Ihre Familie wollte die Meldungen nicht dementieren. Fishers Glück im Unglück war offenbar, dass auf dem Flug zufällig auch ein Arzt und eine Krankenschwester waren. Die Sorge von Fans im Web teilten auch Fishers Kollegen aus „Star Wars“.

