Streit über neue Gesetze

Fünf Tage nach den Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ist in Deutschland eine Debatte über raschere Rückführungen voll entbrannt. Hintergrund ist die fehlgeschlagene Abschiebung des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri nach Tunesien. Deutschlands Innenminister Thomas de Maiziere sprach sich wie schon Kanzlerin Angela Merkel für neue Gesetze aus, die Abschiebungen in die Maghreb-Staaten erleichtern sollen. Die deutsche Opposition kritisierte wiederum die Behörden: Bereits in den Sicherheitsgesetzen bestehende Befugnisse seien im Fall Amris nicht genutzt worden.

