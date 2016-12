Hofburg-Wahl: Holzinger erinnert an Ortstafelstreit

Der Präsident des Verfassungsgerichtshofes (VfGH), Gerhart Holzinger, hat die Entscheidung zur Aufhebung der ersten Bundespräsidentenstichwahl mit dem Ortstafelerkenntnis vor 15 Jahren verglichen. Auch damals habe es große Kritik am Erkenntnis des VfGH gegeben, sagte Holzinger heute im Radio-„Mittagsjournal“.

Der damalige Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) habe den Gerichtshof und auch ihn als zuständigen Referenten damals persönlich angegriffen, erinnerte sich Holzinger. Im Grunde sei die Argumentation damals die gleiche gewesen wie heute, zum Teil seien sogar dieselben Vokabeln wie etwa „weltfremd“ verwendet worden.

„Schwierige Situation“

Der VfGH-Präsident wollte im Zusammenhang mit der Aufhebung der Stichwahl zwar keine Krise erkennen, er gestand aber eine „schwierige Situation“ ein. Der VfGH habe als Gericht mitunter ganz heikle verfassungsrechtliche und damit auch politische Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig könne er aber nicht so agieren wie die anderen Player und seine Argumente mit derselben Intensität in der Öffentlichkeit vertreten.

„Natürlich“ hätte er in den letzten Monaten gerne etwas gesagt, meinte Holzinger zur Kritik an der Entscheidung. Vor dem endgültigen Vorliegen des Ergebnisses der wiederholten Stichwahl wäre das aber nicht klug gewesen, so der VfGH-Präsident. Das wäre mit der Rolle des VfGH nicht vereinbar gewesen, dieser habe Entscheidungen zu treffen und sich nicht an Diskussionen zu beteiligen.