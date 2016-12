Berlin-Anschlag: Drei Festnahmen in Tunesien

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri sind in Tunesien drei Verdächtige festgenommen worden. Einer davon sei ein Neffe des 24-Jährigen, welcher in der Nacht auf Freitag von der italienischen Polizei bei Mailand erschossen worden war, wie das Innenministerium heute in Tunis erklärte. Die drei gestern gefassten Verdächtigen seien Mitglieder einer „Terrorzelle“, die in Verbindung zu Amri gestanden habe.

Die drei Festgenommenen sind laut tunesischem Innenministerium zwischen 18 und 27 Jahre alt. Der Neffe habe gestanden, dass er mit Amri auf einem verschlüsselten Weg über eine Nachrichten-App in Kontakt gestanden habe. Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue schwöre. Auch habe er ihm Geld geschickt.

Zu Unrecht Verdächtigter meldete sich

Bei der Berliner Polizei hat sich unterdessen jener Mann gemeldet, der auf Bildern einer Überwachungskamera vor einer Berliner Moschee zu sehen ist und der zeitweilig für den Terrorverdächtigen Amri gehalten wurde. Das teilten die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt heute mit. Es stehe „eindeutig fest“, dass der Mann auf den Bildern nicht Amri sei.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte bereits zuvor unter Berufung auf das Landeskriminalamt klargestellt, dass auf den Bildern nicht der mutmaßliche Attentäter vom Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz zu sehen sei. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, der wegen des Anschlags in Berlin verdächtige Tunesier sei in den Tagen vor und kurz nach der Tat vor der Moschee gefilmt worden.