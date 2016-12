Babyklappe, Anonymgeburt: Schutz der Kleinsten wirkt

Dass sich Geburten unter sehr schwierigen Verhältnissen vollziehen können, mag eine der Botschaften des christlichen Weihnachtsfests sein, die sich auch für nicht oder andersgläubige Menschen erschließen. Berichte über dramatische Kindesweglegungen, so sehr diese im Verhältnis zu allen Geburten Einzelfälle sind, setzen sich in den Köpfen fest. Sei es wegen der Tragik, sei es, weil ein kleines Kind vor dem Erfrieren gerettet werden konnte.

Um die Zahl der Kindesweglegungen zu reduzieren, wurden in Europa mittlerweile Hunderte Babyklappen eingerichtet. Und in der Folge auch die Möglichkeiten zur anonymen Geburt geschaffen. Im Vergleich zu anderen Ländern zeigt sich: Österreich ist hier in diesem Bereich seit 15 Jahren eigentlich sehr fortschrittlich.

