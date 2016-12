Chirurginnen sangen für Patienten

In der Chirurgie der Salzburger Landeskliniken waren gestern Ärztinnen und Krankenpflegerinnen in einer ungewohnten Rolle zu erleben - nämlich als Weihnachtschor. Sie wollten Patienten und Mitarbeiter in festliche Stimmung bringen.

