Seeleute von Frachter aus Ägäis gerettet

Die griechische Marine hat heute per Hubschrauber neun Seeleute von einem havarierten Frachter gerettet. Die „Cabrera“ war am frühen Morgen vor der Kykladeninsel Andros an einem felsigen Küstenabschnitt auf Grund gelaufen und drohte zu zerbrechen.

APA/AP/Hellenic Navy

Nur noch die Brücke des Schiffes ragte aus dem Wasser, wie auf einem von der griechischen Marine veröffentlichten Video zu sehen war.

Das Schiff hatte Eisen geladen und war auf dem Weg nach Finnland. Die Besatzung des unter der Fahne der Insel Antigua fahrenden Frachters sei in ein Krankenhaus auf dem Festland gebracht worden, berichtete das Nachrichtenportal Toptothema.gr.