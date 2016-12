Italiens Regierungschef besuchte Bebenopfer

Am Heiligen Abend und damit genau vier Monate nach dem verheerenden Erdbeben mit fast 300 Toten in Mittelitalien hat Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni die immer noch zerstörten Orte besucht. Er sicherte den Menschen heute in der kleinen Stadt Amatrice, wo die meisten Toten zu beklagen waren, die Unterstützung der Regierung zu.

„Italien vergisst diese Orte nicht, und die Regierung behält das Thema Wiederaufbau im Zentrum ihrer Agenda“, sagte Gentiloni. Der Bürgermeister der Stadt in den Bergen, Sergio Pirozzi, sagte: „Ich wünsche mir, dass der Weihnachtsmann, der jetzt kommt, der von 1946 ist. Ein großartiger Weihnachtsmann, der Italien ermöglicht hat, aus den Trümmern wieder aufzustehen.“

Zuvor hatte Gentiloni die Orte Norcia und San Ginesio besucht. Bei dem Erdbeben am 24. August waren 299 Menschen ums Leben gekommen. Im Oktober ereigneten sich weitere schwere Beben in der Gegend in Zentralitalien, bei denen aber niemand unter den Trümmern zu Tode kam.