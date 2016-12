Status-Quo-Musiker Rick Parfitt gestorben

Der Status-Quo-Musiker Rick Parfitt ist tot. Der Gitarrist starb im Alter von 68 Jahren in seiner spanischen Wahlheimat Marbella, wie der Manager der Band heute auf der Facebook-Seite der britischen Rocker mitteilte. Er hinterlässt Ehefrau Lyndsay Whitburn und vier Kinder.

AP/Martial Trezzini

Laut Angaben starb Parfitt an einer „schweren Infektion“ nach Komplikationen aufgrund einer Schulterverletzung, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte. Er war am Donnerstag in das Spital eingeliefert worden.

Parfitt hatte schon seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, bedingt auch durch seinen Lebenswandel. Er war nicht mehr aufgetreten, nachdem er im vergangenen Sommer nach einem Konzert in der Türkei einen Herzinfarkt erlitten hatte.