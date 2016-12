Tote bei Luftangriffen und Explosionen in Aleppo

Bei Luftangriffen auf Rebellengebiete am westlichen Stadtrand der syrischen Großstadt Aleppo sind Menschenrechtlern zufolge mindestens sechs Zivilisten getötet worden. Das sei seit einem Bombardement gestern, bei dem drei Rebellen starben, schon der zweite Angriff auf die Region gewesen.

Zuvor war die Evakuierung der Rebellengebiete in Ostaleppo beendet worden. Damit erlangte das syrische Regime erstmals seit mehr als vier Jahren wieder volle Kontrolle über die umkämpfte Stadt. Im Osten Aleppos wurden der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge heute zudem zwei Menschen von zurückgelassenen Sprengsätzen getötet sowie 33 verletzt.

Neue Syrien-Sanktionen der USA

Die USA haben indes ihre Sanktionen gegen die syrische Führung um mehrere Minister sowie um Manager einer russischen Bank erweitert. In Moskau stieß die Maßnahme auf harte Kritik. Die scheidende Regierung von Präsident Barack Obama habe den Blick für die Realität verloren, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau.