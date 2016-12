Trump applaudiert Putin für Kritik an Clinton

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Beifall für dessen jüngste Kritik an Hillary Clinton und den Demokraten gespendet. In einem Tweet stimmte er Putins Einschätzung zu, nach der Clinton und ihre Partei die Wahlniederlage am 8. November nicht mit „Würde“ hingenommen hätten. „So wahr!“ schrieb Trump.

Nur wenige Stunden zuvor hatte der Republikaner einen Brief Putins an ihn veröffentlicht, den er als „sehr nett“ bezeichnete. Darin drückt der Kremlchef seine Hoffnung auf einen „konstruktiven und pragmatischen Umgang“ zwischen beiden Seiten aus. „Seine Gedanken sind so korrekt“, pflichtete der designierte US-Präsident dem Absender bei.