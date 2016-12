Malteserorden wehrt sich gegen Vatikan-Ermittlungen

Der Malteserorden wehrt sich gegen eine vatikanische Untersuchung zu seiner Leitungskrise. Die Amtsenthebung von Albrecht von Boeselager als Großkanzler sei eine interne Entscheidung des Souveränen Malteserordens und falle „allein in dessen Kompetenz“, teilte die Ordensleitung in Rom auf ihrer Internetseite mit.

Die Einrichtung einer Untersuchungskommission sei ein „Missverständnis des Staatssekretariats“ und „inakzeptabel“. Malteser-Großmeister Matthew Festing habe dies in einem Brief an Papst Franziskus dargelegt.

