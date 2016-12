Papst erinnerte in Christmette an Notleidende

Papst Franziskus hat an Heiligabend in Rom an notleidende Menschen erinnert. Tausende Gläubige versammelten sich heute Abend im und vor dem Petersdom, um der Predigt des katholischen Kirchenoberhauptes während der Christmette zuzuhören.

AP/Alessandra Tarantino

„Denken wir an das Kind in der Krippe“, sagte Papst Franziskus mit Blick auf das Christuskind in der Weihnachtsgeschichte. Man müsse sich aber auch der Kinder annehmen, die gerade nicht in einer Wiege lägen und von der Liebe einer Mutter und eines Vaters umgeben seien, sondern in Krieg, Armut und Flucht auf die Welt kämen: „Im unterirdischen Bunker, um den Bombardierungen zu entkommen; auf dem Bürgersteig einer großen Stadt, auf dem Boden eines mit Migranten überladenen Schleppkahns.“

„Die Welt ist müde“

In seiner Weihnachtsansprache an die Kurie hatte der Argentinier bereits zuvor von der Heilsamkeit des Gedenkens an Jesus in unruhigen Zeiten gesprochen: „Die Welt ist müde und erschöpft“, sagte er.

Am morgigen Weihnachtsfeiertag verkündet Franziskus zu Mittag von der Loggia des Petersdoms seine Weihnachtsbotschaft und spendet dann den Segen „Urbi et Orbi“.

Feiern in Bethlehem

Auch im Heiligen Land feierten Christen aus aller Welt in Bethlehem Weihnachten. Laut christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam.

Chöre sangen Weihnachtslieder und Pfadfinder-Bands marschierten mit Dudelsäcken und Trommeln durch den Ort im südlichen Westjordanland. Die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem war am frühen Nachmittag in Bethlehem eingetroffen.