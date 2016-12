D: Innenminister will Grenzkontrollen weiterführen

Deutschlands Innenminister Thomas de Maizière will die Grenzkontrollen zu Österreich noch „für viele Monate“ weiterführen. „Ich habe die Absicht, die Kontrollen deutlich über den Februar hinaus fortzusetzen“, sagte de Maizière der „Bild am Sonntag“. „Jedenfalls für viele Monate. Im Moment kann ich kein Ende absehen.“

Deutschland hatte im September 2015 als erstes Land wegen der Flüchtlingskrise Kontrollen an der Grenze Bayerns zu Österreich eingeführt. Danach wurde die Frist für die Kontrollen mehrfach verlängert. Die EU-Kommission erlaubte inzwischen, die Maßnahme bis Mitte Februar 2017 fortzusetzen, obwohl die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge deutlich gesunken ist.

Kritik an Aufarbeitung der Silvesternacht

Zudem appellierte De Maizière an SPD und Grüne, ihre Abwehrhaltung bei neuen Asylgesetzen aufzugeben. „Wären die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer eingestuft, würden Asylverfahren auch bei Tunesiern schneller und einfacher verlaufen als bisher“.

De Maizière kritisierte auch die juristische Aufarbeitung der Kölner Silvesternacht. „Es ist völlig unverständlich, dass nach einer so großen Anzahl an sexuellen Übergriffen so wenige Täter verurteilt worden sind“. De Maizière forderte, dass die Justiz „in aller Härte“ urteile.