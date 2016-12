Massenevakuierung wegen Weltkriegsbombe in Augsburg

Im deutschen Augsburg ist heute Früh die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg angelaufen. Etwa 54.000 Menschen müssen im Laufe des Vormittags wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Wohnungen verlassen.

Die Schutzzone umfasst weite Teile der Innenstadt in einem Radius von rund 1500 Metern um die Fundstelle. Auf dem Messegelände sowie in Turnhallen und Schulen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die Bombe war am 20. Dezember bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen handelt es sich nach Angaben der Stadt um die größte Fliegerbombe, die in der Nachkriegszeit in Augsburg gefunden wurde. Die Polizei war mit 900 Einsatzkräften vor Ort, um die Schutzzone abzusichern.