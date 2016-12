Feuerwehrmann rettete Mann auf Weg zum Einsatz

In Schwaz (Tirol) ist heute in den frühen Morgenstunden ein Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet worden. Bei den Rettern handelte es sich um einen Feuerwehrmann, der gerade am Weg zum Einsatz war, sowie um zwei Nachbarn.

