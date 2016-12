Schönborn: Menschwerdung Gottes als Glaubensquelle

Die Menschwerdung Gottes als die tiefe Quelle der christlichen Freude am Weihnachtsfest hat Kardinal Christoph Schönborn in seiner Predigt am Christtag im Wiener Stephansdom unterstrichen. Der Prolog des Johannes-Evangeliums („Und das Wort ist Fleisch geworden ...“) sei „der Schlüssel zu allem, was wir von Jesus glauben und bekennen“.

