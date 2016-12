Bischof Zsifkovics: „Jesus 2016 im Flüchtlingsboot“

Die Weihnachtsmesse mit Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics in Eisenstadt ist ganz im Zeichen des Flüchtlingsthemas gestanden. „Die Flüchtlingsboote im Mittelmeer sind der knallharte Check unseres Barmherzigkeitspegels“, so der Bischof in einer klar politischen Predigt.

