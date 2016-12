Erneut schwere Vorwürfe gegen Washington

Die Verabschiedung einer UNO-Resolution über den Stopp des israelischen Siedlungsbaus im Westjordanland und Ostjerusalem sorgt weiter für Streit zwischen der israelischen und der US-Regierung. Israels Premier griff am Sonntag US-Barack Obama neuerlich direkt an und bezichtigte ihn, hinter dem Text zu stehen. Gleichzeitig kündigte Netanjahu an, einen „Aktionsplan“ gegen die UNO ausarbeiten zu wollen. Israel bestellte zudem die Botschafter der Staaten im Sicherheitsrat ein - auch jenen der USA, die sich bei der Abstimmung enthalten hatten.

