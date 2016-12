Drohgebärde via Twitter

Ein bizarrer Vorfall hat für Verstimmung zwischen Pakistan und Israel gesorgt. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif drohte Israel per Tweet mit dem Nukleararsenal seines Landes. Asif dürfte auf den Bericht einer Fake-News-Seite hereingefallen sein, demzufolge Israel Pakistan mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe, sollte Islamabad Bodentruppen nach Syrien entsenden. Der Fall weckt Erinnerungen an „Pizzagate“, das Anfang Dezember in den USA für Aufregung sorgte.

