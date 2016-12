Berlin-Anschlag: Ermittler rekonstruieren Amris Flucht

Mit Hochdruck laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen des Attentats in Berlin. Aktuell im Fokus ist die Fluchtroute des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri. So ist laut Medienberichten mittlerweile klar, dass Amir möglichen Kontrollen im französischen Chambery entging, weil auch der französische Präsident Francois Hollande zu der Zeit in der Stadt war. Doch viele Fragen rund um Amris Flucht sind weiter offen.

Mehr dazu in Erst Bruchstücke bekannt

Weitere Festnahmen in Tunesien

In Tunesien sind indes fünf Menschen festgenommen worden, die dschihadistische Kämpfer rekrutiert haben sollen. Wie das Innenministerium in Tunis mitteilte, erfolgten die Festnahmen in Ariana im Norden der Hauptstadt.

Die Verdächtigen sollen junge Leute angeworben haben, um sie dann in Konfliktgebiete zu schicken. Ob ein Zusammenhang mit dem Anschlag in Berlin besteht, war unklar.