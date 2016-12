92 Tote bei Flugzeugabsturz in Russland

Unmittelbar nach dem Start ist heute in der Früh eine russische Militärmaschine bei Sotschi abgestürzt, die den berühmten Alexandrow-Militärchor zu einer Feier für russische Soldaten in Syrien bringen hätte sollen. Neben den Mitgliedern des Ensembles waren mit Crew und begleitendem Pressekorps 92 Menschen an Bord. Das Verteidigungsministerium sprach von einem nicht näher genannten „Manöver“ als Unglücksursache.

