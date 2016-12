Augsburg: 1,8-Tonnen-Bombe erfolgreich entschärft

Es war die größte Evakuierungsaktion in Deutschland in der Nachkriegsgeschichte: Gestern waren in Augsburg wegen der Entschärfung einer britischen Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg 54.000 Menschen aus ihren Wohnungen gebracht worden. Am Abend konnte Entwarnung gegeben werden, Spezialisten hatten das 1,8 Tonnen schwere Kriegsrelikt erfolgreich unschädlich gemacht. Gefunden worden war die Bombe bereits vor einigen Tagen - mit dem Einsatz der Entschärfungsspezialisten war dennoch zugewartet worden.

Mehr dazu in Kriegsrelikt in der Innenstadt