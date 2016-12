Taifun wütet auf den Philippinen - vier Tote

Der Taifun „Nock-Ten“ hat auf den Philippinen bereits drei Menschenleben gefordert. Ein Paar sei von einer Flutwelle erfasst und ein Mann von einer umgestürzten Wand erschlagen worden, gaben die Behörden in der östlichen Provinz Albay an. In der Gemeinde Mulanay in der Provinz Quezon wurde ein Mann von einer umstürzenden Palme erschlagen, als er versuchte, seine Familie in Sicherheit zu bringen, wie der Gouverneur der Provinz, David Suarez, sagte.

APA/AP/Aaron Favila

Vielerorts brach die Stromversorgung zusammen, da die Orkanböen die Überlandleitungen zerstört hatten. Erdrutsche und umgestürzte Bäume machten viele Straßen unpassierbar.

Der Taifun, der sich inzwischen auf die Hauptstadt Manila zubewegte, war am Abend des ersten Weihnachtstags in den östlichen Philippinen auf Land getroffen. Zuvor hatten sich über 300.000 Menschen vor dem Sturm mit Orkanböen mit mehr als 200 km/h in Sicherheit gebracht und Weihnachten in Notunterkünften gefeiert. Über Land schwächten die Sturmböen heute leicht ab.