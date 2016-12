Zehntausende gedenken der Tsunami-Opfer von 2004

Zehntausende Menschen haben heute der Opfer des verheerenden Tsunamis im Jahr 2004 gedacht. Auch nach zwölf Jahren wirkt die Naturkatastrophe nach. Damals rissen durch ein gewaltiges Erdbeben unter dem Meeresboden ausgelöste Riesenwellen in 14 Ländern 226.000 Menschen in den Tod. Besonders schwer betroffen waren die indonesische Provinz Aceh, Thailand, Indien sowie der Inselstaat Sri Lanka.

In Aceh, das dem Zentrum des Seebebens am nächsten lag, streuten die Menschen Blumen auf die vielen Massengräber. Überlebende versammelten sich anschließend zum Gebet in einer der wenigen Moscheen an der Küste, die von dem Tsunami nicht zerstört wurden.

Thailand: 400 Opfer noch nicht identifiziert

In Thailand sind 400 Opfer immer noch nicht identifiziert. Seit der Katastrophe hätten die Behörden zwischen 4.000 und 5.000 Verwandte kontaktiert, sagte der stellvertretende Polizeichef des Bezirks Takua Pa, Anand Boonkerkaew, der Nachrichtenagentur Reuters. „Es gibt etwa 400 Leichen, die wir nicht identifizieren können.“ Insgesamt waren in Thailand etwa 5.395 Menschen uns Leben gekommen, 2.000 von ihnen waren Touristen.